هل يمكن تنظيف الشرايين من الكوليسترول؟

2023/05/26 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصلنا كثيرا فيديوهات عبر مواقع

التواصل الاجتماعي عن وصفات لتنظيف

الشرايين من الكوليسترول المتراكم

فيها، فما مدى دقة تلك النصائح؟ وكيف

يتجمع الكوليسترول على جدران الأوعية

الدموية؟ وهل يمكن التخلص منه؟

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