الولايات المتحدة.. طفل اتصل بالشرطة طلبا للمساعدة فأصيب برصاصها

2023/05/26 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض طفل أمريكي من أصول إفريقية يبلغ

من العمر 11 عاما للإصابة برصاصة شرطي،

بعد أن اتصل برقم الطوارئ طلبا

للمساعدة.

وبدأت أحداث الواقعة، حين طلبت ناكالا

موري من ابنها أدريان الاتصال بالشرطة

في الرابعة

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