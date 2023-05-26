حريق ضخم يلتهم سوقا كبيرا في واسط

2023/05/26 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق كبير في سوق اخدى احياء مدينة الكوت.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "حريقا ضخما التهم سوق حي الجهاد في الكوت"، مبينا ان "الدفاع المدني يحاول اخماد الحريق دون معرفة اي تفاصيل عن الخسائر حتى الان"•

وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا عدة حرائق تركزت معظمها في حقول الحنطة والمراكز التجارية.

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