مباريات الجولة 31 من الدوري الممتاز وقمة كروية

2023/05/26 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد قمة الجولة 31 من الدوري الممتاز، بين الزوراء والطلبة.

وتقام القمة المرتقبة بين الزوراء والطلبة، الإثنين المقبل، على ملعب الشعب الدولي.

وتنطلق الجولة 31، بعد غد الأحد، بخوض مباراة واحدة تجمع بين القاسم ونفط ميسان، على ملعب النجف الدولي.

وتستكمل المواجهات، الإثنين المقبل، بإقامة 4 مباريات، أبرزها ديربي بغداد بين الزوراء صاحب المركز الثالث، والطلبة خامس الترتيب.

وتقام 5 مباريات، الثلاثاء المقبل، تتصدرها مواجهة القوة الجوية وأربيل، على ملعب فرانسو حريري، بينما يواجه الشرطة الوصيف، منافسه زاخو.

يذكر أن القوة الجوية يتصدر جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 62 نقطة، يليه الشرطة في الوصافة (61) والزوراء ثالث الترتيب (57).

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