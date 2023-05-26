بالوثيقة.. تخويل مدير الخطوط الجوية العراقية صلاحية تغيير مدراء الشركة

2023/05/26 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

خول وزير النقل رزاق محيبس السعيدي، مدير عام الخطوط الجوية العراقية (مناف عبد المنعم عاجل) صلاحية تغيير مدراء الاقسام ومسؤولي الشعب والوحدات في الشركة.

ويأتي اجراء وزير النقل يأتي في ذات يوم اعلان هيئة النزاهة تقريرها بخصوص شركة الخطوط الجوية العراقية.

وتضمن تقرير النزاهة المرسل نسخة منه الى رئيس الوزراء "اقترح قيام الخطوط الجويَّة بوضع استراتيجية عملٍ واضحةٍ؛ للنهوض بواقعها اقتصادياً وفنياً، والعمل على تحسين جودة الخدمات المُقدَّمة، ومُعالجة المُخالفات المُؤشَّرة على أدائها، وإعادة النظر بهيكلـيَّـتها، والحد من الترهُّل الوظيفيِّ؛ لتتمكَّن من منافسة الشركات العالميَّـة".

وأشار إلى أنَّ "سياسة الشركة الحاليَّة بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، وإنَّ مستوى الخدمة المُقدَّمة لا يتناسب مع عدد مُوظَّفيها الكبير البالغ (4149) مُوظَّفاً الذي يتجاوز الحاجة الفعليَّة بأكثر من الضعف حسب تقييم (اياتا)، وإنَّ إيراداتها الماليَّـة بالكاد تسدُّ رواتب مُوظَّفيها، بعدما كانت تُحقِّقُ إيراداتٍ ماليَّـةً كبيرةً".

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