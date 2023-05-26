مدير “غوغل” السابق: الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدا لحياة البشر

2023/05/26 | 19:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أكد المدير التنفيذي السابق لشركة “غوغل” الأمريكية، إريك شميدت، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ‏الرائجة حاليا حول العالم، تشكل “خطرا وجوديا”، من الممكن أن يتسبب في إصابة أو قتل العديد من ‏الأشخاص.‏ وفيما أشار خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة أمريكية، في العاصمة البريطانية لندن، إلى أنه لا يشعر أن تهديد […]

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