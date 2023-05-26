لافروف بعد اجتماعه بالمبعوث الصيني: أوكرانيا والغرب يضعون

2023/05/26 | 19:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية وأوكرانيا بوضع "عقبات خطيرة" أمام محادثات السلام خلال اجتماعه، الجمعة، مع المبعوث الصيني الخاص لشؤون الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، لي هوي، وفقا لوزارة الخارجية الروسية

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