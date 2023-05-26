تجاوز على عقارات الدولة بكربلاء والحكومة المحلية لم تتخذ الاجراءات المناسبة

2023/05/26 | 19:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، تنفيذ ثلاث...

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