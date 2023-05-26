برلماني كردي يدعو حكومة السليمانية لإلغاء منظومة الكاميرات

2023/05/26 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

طالب عضو برلمان إقليم كردستان أحمد دبان، اليوم الجمعة، مجلس محافظة السليمانية والمحافظ لإلغاء منظومة الكاميرات، مؤكداً على ضرورة التعامل مع المخالفات بطريقة الارشاد لا الضغط الاقتصادي.

وقال دبان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المواطن في السليمانية يعاني من أزمات متوالية ووضعه الاقتصادي صعب، والتعاقد مع شركة لمراقبة السيارات ورصد المخالفات والتشديد عليه يزيد من همومه ومشاكله".

وأضاف أن "على الحكومة المحلية ومجلس المحافظة إيقاف الشركة عن عملها، وتعامل شرطة المرور مباشرة مع المواطن، وتوجيه السائق عن طريقة الإرشادات للالتزام بالتعليمات المرورية، وليس عن طريق الضغط الاقتصادي ومحاولة زيادة أعباء إضافية عليه".

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