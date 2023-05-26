كركوك.. القبض على متسول يرتدي زي النساء

2023/05/26 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الجمعة، القبض على متسول يرتدي زي النساء لكسب تعاطف المواطنين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في سابقة تعد الثانية لنجدة كركوك في التمكن من القبض على متسول يرتدي زي النساء لكسب تعاطف المواطنين وأن شرطة النجدة تمكنت في وقت سابق من القبض على رجل إخر يرتدي زي النساء في محاولة للدخول الى إحدى الدور لسرقتها بحجة التسول".

واضافت، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى مركز شرطة العروبة".

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