واتساب تختبر ميزة جديدة قد تتيح الاستغناء عن رقم الهاتف

2023/05/26 | 19:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكر موقع WABetaInfo تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم واتساب، يختبر ميزة جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على زيادة الخصوصية وتمييز أنفسهم دون الحاجة إلى أرقام الهاتف.

وقال الموقع المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب “بعد تثبيت الإصدار التجريبي الأحدث من تطبيق الخدمة لنظام أندرويد، اكتشف ميزة مهمة أثناء الاستكشاف المعتاد للإصدار الجديد، وهي أن تطبيق التراسل يعمل على ميزة “اسم المستخدم”، التي تسمح للمستخدمين باختيار أسماء فريدة لحساباتهم”.

وأظهرت لقطة شاشة للميزة الجديدة، أن الصفحة الخاصة بالملف الشخصي، أصبحت تضم بين خياري الاسم والأخبار خيارًا جديدًا وهو اسم المستخدم، ويمكن الوصول إلى الملف الشخصي من الإعدادات، حيث ستتيح هذه الميزة لمستخدمي واتساب إضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى حساباتهم.

وقال موقع WABetaInfo إن هذه الميزة ستمكن المستخدمين من اختيار اسم فريد لا ينسى بدلًا من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، وقد توفر واتساب للمستخدمين القدرة على الوصول إلى أشخاص آخرين عن طريق إدخال اسم مستخدم داخل التطبيق، دون معرفة أرقام هواتفهم.

وأشار الموقع إلى أنه من المبكر فهم طريقة عمل الميزة الجديدة “اسم المستخدم” لأنها لا تزال قيد التطوير، فقد تُسمح للمستخدمين بالتواصل مع الشركات بصورة خاصة، وذلك على نحو يحمي أرقام هواتفهم، أو ربما يكون استخدامها أكثر شمولًا، مما يسمح بالتواصل الخاص مع أي مستخدم.

وأوضح الموقع التقني بأن هذه الميزة التي وُجدت في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.11.15 من تطبيق واتساب، قد تُحدث ثورة في الطريقة التي نتواصل بها عبر الخدمة في المستقبل، فيما أكد الموقع أن “المحادثات التي تبدأ من خلال أسماء المستخدمين ستظل محمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف”.

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