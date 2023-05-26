في ديالى.. اكمال حصاد 100 الف دونم

2023/05/26 | 19:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الجمعة، عن اكمال حصاد 100 الف دونم خلال 3 اسابيع.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” اكثر من 100 الف دونم من حقول الحنطة تم اكمال حصادها في 17 مقاطعة زراعية في ديالى لافتا الى تسويق قرابة 70 الف طن الى مراكز وزارة التجارة في بعقوبة وبني سعد وبقية المناطق”.

واضاف،ان” الحشد الشعبي لعب دور محوري في تامين مقاطعات زراعية كبيرة تقع ضمن الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من ديالى وانقذ مصادر رزق قرابة 5 الاف مزارع من خلال استنفاره الدائم لمنع اي محاولات لاحراق حقول الحنطة من قبل الخلايا الارهابية”.

واشار الى ان” عملية الحصاد تجري بانتظام دون اي تعقيدات مؤكدا استمرار حظر دخول الحنطة الى ديالى من مداخلها لحين انتهاء موسم الحصاد”.

وتشهد ديالى اجراءات مشددة لحماية حقول الحنطة خلال موسم الحصاد لتفادي اي محاولات لاحراقها من قبل خلايا داعش الارهابية”.

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