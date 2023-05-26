تحديد موعد إعلان قائمة المنتخب الوطني لمعسكر إسبانيا 

2023/05/26 | 20:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المنسقُ الإعلاميّ للمنتخبِ الوطنيّ “محمد عماد” أن موعدَ إعلان القائمة النهائيّة للمنتخبِ الوطنيّ ستكون في الثاني من حزيران (يونيو) المُقبل، وذلك للمعسكر الذي سيقام في إسبانيا للفترة من 12-20 من الشهر نفسه في مدينةِ خيريز الإسبانيّة والذي سيتضمن خوضَ مباراةٍ دوليّة ودية ضد منتخبِ كولومبيا في 16/6 في مدينةِ فالنسيا.وأكد عماد […]

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