الأردن يُعلن تعرض منزل سفيره في الخرطوم لـ

2023/05/26 | 20:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، تعرض منزل سفير عمان في العاصمة السودانية، الخرطوم، لـ"الاعتداء والتخريب".

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