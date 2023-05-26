مأساة بريطانيين في السودان.. أصيب بـ 3 رصاصات وزوجته ماتت من الجوع

2023/05/26 | 20:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب بريطاني مُسنّ، يبلغ 85 عاما برصاص قنّاصة في السودان، وتوفيت زوجته البالغة 80 عاما، من شدة الجوع بعد أن تُركا دون أي مساعدة وسط الاقتتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم.

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