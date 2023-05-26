2023/05/26 | 20:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت "فيرجن غالاغتيك" طائرة فرط صوتية إلى حافة الفضاء لأول مرة منذ عام 2021، حيث تضمنت الرحلة التجريبية طيارين وطاقم من 4 موظفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توقف وتأجيل.. "فيرجن غالاغتيك" تطلق رحلة تجريبية بـ"رهانات كبيرة" إلى حافة الفضاء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توقف وتأجيل.. "فيرجن غالاغتيك" تطلق رحلة تجريبية بـ"رهانات كبيرة" إلى حافة الفضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).