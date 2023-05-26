2023/05/26 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخلي في قلبه ولسانه – أحمد عبد المجيد تعرّفت على الصديق صباح الشيخلي في عقد الثمانينات، وكان على علاقة طيبة بالأوساط الصحفية والإعلامية، وميّالا إلى الوقوف الى جانبها في السرّاء والضرّاء وما زالت بعض مواقفه راسخة في مخيّلتي داعما لجهاز المرور وسلطته وقوانينه والدعوة الى احترامها وله في ذلك كراسات ورسوم وشروح لم يكلّف أحد […]

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