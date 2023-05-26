2023/05/26 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألف باء ..ذكرى البدايات – عبد اللطيف السعدون حمل علي منير بضع نسخ من العدد الأول فور خروج النسخ الأولى من المطبعة وقدمها لرئيس التحرير الذي نقلها بدوره الى وزير الثقافة والاعلام الدكتور مالك دوهان الحسن وكان الجميع مسرورين بصدور المجلة وبما تضمنته من موضوعات، وصادف أن كان الوزير على موعد مع رئيس الوزراء […]

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