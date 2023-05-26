2023/05/26 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدّيق: نعتمد الدف ونقدّم مقاماً شبيهاً بالجنوبي (كلام الناس) يضيف فرقة غنائية كردية أربيل – سعدون الجابري ضيف برنامج ( كلام الناس ) الذي تعرضه قناة (الشرقية)، فرقة الفنان الكردي كاك جالاق صديق ، ما يسترو الفنون الموسيقية في مدينة كركوك ..ويعد صديق من رواد الموسيقى الكردية في مدينة كركوك و هو فنان كبير […]

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