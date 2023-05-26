2023/05/26 | 20:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صدّيق: نعتمد الدف ونقدّم مقاماً شبيهاً بالجنوبي (كلام الناس) يضيف فرقة غنائية كردية أربيل – سعدون الجابري ضيف برنامج ( كلام الناس ) الذي تعرضه قناة (الشرقية)، فرقة الفنان الكردي كاك جالاق صديق ، ما يسترو الفنون الموسيقية في مدينة كركوك ..
ويعد صديق من رواد الموسيقى الكردية في مدينة كركوك و هو فنان كبير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( (كلام الناس) يضيف فرقة غنائية كردية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويعد صديق من رواد الموسيقى الكردية في مدينة كركوك و هو فنان كبير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( (كلام الناس) يضيف فرقة غنائية كردية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( (كلام الناس) يضيف فرقة غنائية كردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).