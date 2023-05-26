2023/05/26 | 20:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G9WNuXQyY00

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تعرف صديقا يشعر بالبؤس؟ هذا التقرير يكشف الأسباب بحسب دراسة عالمية | تقرير: مهدي غريب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تعرف صديقا يشعر بالبؤس؟ هذا التقرير يكشف الأسباب بحسب دراسة عالمية | تقرير: مهدي غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).