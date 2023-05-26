2023/05/26 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر محلي في اربيل ، مساء اليوم الخميس، بمصرع خمسة اشخاص في حادث سير في احد اقضية المحافظة.
وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان “سيارة من نوع (بيك آب) انقلبت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 5 أشخاص بحادث سير في أرييل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان “سيارة من نوع (بيك آب) انقلبت […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 5 أشخاص بحادث سير في أرييل المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 5 أشخاص بحادث سير في أرييل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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