النقل: السوداني سيعلن غدًا اطلاق

2023/05/26 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة النقل، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيعلن اطلاق مشروع التنمية، خلال المؤتمرالذي سيعقد غداً بحضور ممثلين من 10 دول.

وقال مدير عام مديرية السكك الحديد في وزارة النقل يونس الكعبي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم"، إن "المؤتمر المزمعانعقاده غداً السبت سيشهد إطلاق مشروع طريق التنمية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحضور 10 دول".

وأضاف، أن" المشروع لن يشهد بالضرورة توقيع بروتوكول بل سيؤكد تأييد الدول الحاضرة لهذا المشروع المهم والحيوي الذي سيتضمنرسالة من العراق لتلك الدول بأن طريق التنمية سيشمل جميع الدول المشاركة وسيدعم حركة التجارة فيها مع أوروبا مروراً بالعراق".

وتابع، أن "المشروع عراقي بامتياز ووزارة النقل العراقية هي المسؤولة عن تنفيذه وسيتضمن خطاً للسكك الحديد وطريقاً سريعاً انطلاقاً منميناء الفاو بمحافظة البصرة مروراً بمحافظات البلاد ووصولاً إلى الحدود العراقية- التركية"، لافتاً إلى أن" تمويل تنفيذ طريق التنمية للسككالحديد والطرق سيكون عراقياً بالكامل".

وعن فترة التنفيذ قبل إكمال المشروع أوضح الكعبي، أن "الدراسات الأولية والنهائية للمشروع استمرت سنة ودخلنا الآن بمرحلة التصاميم وإطلاق المشروع غداً يعني بدء الخطوات العملية من ناحية إجراءات المسح الطبوغرافي وأيضا تحريات التربة وبدأت المفاتحات مع دوائرالاقتصاد ودوائر الآثار والتراث وأيضا النفط والموارد المائية والمحافظات لتجنب أي تعارضات من الممكن أن تعترض طريق أو مسار المشروع".

وأكمل، أن" الإطلاق الرسمي غداً سيشهد إعلان الخطوات العملية في كل جزء من المشروع، وأي جزء تكتمل تصاميمه سيحال إلى مناقصات دولية ضمن مشاريع تنفذها أفضل الشركات العالمية".

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