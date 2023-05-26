بعد سنوات من تردي القطاع.. الصحة تحصل على 10 تريليونات من الموازنة

2023/05/26 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت لجنة الصحة النيابية، اليوم الجمعة، حصول وزارة الصحة على مبلغ جيد في الموازنة بمقدار 10 ترليون دينار.

وقال عضو اللجنة النائب موحان الساعدي لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة عملت مع الوزارة على ضمان تخصيص موازنة لشراء الأدوية والاجهزة واخر لقاء جمعنا بمدير عام كيماويا لضمان وجود الأموال لشراء الأدوية حتى لايكون هنالك نقص بهذه الأدوية".

وعن موعد تمرير الموازنة، بين الساعدي ان "اللجنة المالية ووزارة المالية تعملان لبلورة البنود النهائية للموازنة وقيمتها النهائية ايضا".

وطوال السنوات الماضية، كانت وزارة الصحة لاتحصل سوى على قرابة 2% من حجم الموازنات وبما لايتعدى الـ٢ تريليون دينار سنويا معظمها نفقات تشغيلية، مماتسبب بتردي الواقع الصحي وغياب الادوية.

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