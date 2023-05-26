شاهد.. الجفاف يحول مساحات من نهر دجلة إلى ملعب كرة قدم

2023/05/26 | 21:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت مساحات من قاع نهر دجلة في العراق إثر انخفاض منسوب المياه إلى حد غير مسبوق، ما دفع مواطنين لممارسة لعبة كرة قدم فيه بغية تسليط الضوء على حجم الكارثة.

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