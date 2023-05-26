ترامب يحضر بطولة غولف ترعاها السعودية.. ويتحدث عن

2023/05/26 | 21:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، بطولة "LIV" للغولف التي ترعاها السعودية والتي تقام في نادي ترامب الوطني للغولف في محيط واشنطن

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