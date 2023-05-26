2023/05/26 | 21:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AlckmKrckbo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعض الوزارات لا تلتزم بقرار رئيس الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعض الوزارات لا تلتزم بقرار رئيس الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).