اصرار نيابي على تشريع قانون النفط والغاز في الدورة الحالية- عاجل

2023/05/26 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، اليوم الجمعة، وجود توجه نيابي لتمرير قانون النفط والغاز، مشددًا على ضرورة تشريعه بهذه الدورة.

وقال سالم لـ(بغداد اليوم)، ان "تمرير اي قانون في البرلمان اذا اردنا تمريره فيجب ان يكون خاضعا للارادة السياسية لكن هناك توجها برلمانيا لتمرير قانون النفط والغاز فهو قانون ستراتيجي سينظم العلاقة النفطية بين المحافظات وبين الحكومة الاتحادية وبين الأخيرة والاقليم".

وكشف رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية هيبت الحلبوسي في العشرين من شهر مارس الماضي عن وجود اتفاق سياسي يقضي بتمرير قانون النفط والغاز بهذه الدورة.

وقال الحلبوسي لـ(بغداد اليوم)، انه "ومنذ 16 سنة بقى القانون في إدارج رفوف البرلمان لكن الاتفاق السياسي قضى بالمضي بتمريره وهذا ما ضمن في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ايضا".

وبين الحلبوسي ان "هذا القانون اصبح ملح تشريعه لان النفط ملك لكل ابناء الشعب العراقي وعليه هذا القانون سيضمن الحق للجميع".

وأضاف الحلبوسي ان "العلاقة الطيبة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ستدفع قريبا بتشريع هذا القانون".

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