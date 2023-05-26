نائب عن فتح: الكرد يرفعون سقف مطالبهم وتمرير الموازنة بالأغلبية أمر وارد

2023/05/26 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استبعد النائب عن تحالف فتح، سالم العنبكي، عقد جلسة البرلمان غداً السبت الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية.

وقال العنبكي في تصريح متلفز مساء اليوم :"في كل موازنة الكرد يرفعون سقف مطالبهم ونتوقع خلال يومين او 3 أيام ان تحسم الموازنة بالاتفاق السياسي".

وأضاف "الموازنة ستمرر بالاتفاق ولن تلجأ الكتل الى الاغلبية البرلمانية" مشيرا الى ان "هنالك اشكالات كثيرة مع اقليم كردستان لكن لا نريد اثارتها لابقاء التوافق السياسي".

ولفت العنبكي "لا نتوقع عقد جلسة البرلمان غداً والأمور بحاجة الى يومين" منوها الى "وجود بعض المناقلات تجري لمواد الموازنة لصالح المحافظات".

وقال ان "الكرد يضعون الكتل السياسية والحكومة في الحرج، ونأمل ان لا يحرجونا بتمرير الموازنة عبر الاغلبية البرلمانية فالوضع ضاغط والموازنة تأخرت كثيرا والمواطن اليوم يدفع ثمن ذلك بتوقف الخدمات وتعطل الحركة الاقتصادية ولن نجامل على حساب شعبنا".

وتابع "الكرد يمارسون ضغوط في الموازنة وحصلوا سابقا على امتيازات كثيرة لكن الفاعل السياسي سيحسم الخلافات والا مجلس النواب جاهز تماما لتمرير الموازنة".

وكانت رئاسة مجلس النواب، حددت في وقت سابق غد السبت جلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لكن تعديلات اللجنة المالية النيابية على المادتين 13 و14 الخاصتين بموازنة اقليم كردستان أثار غضب حكومة كردستان واحتجاج بعض القوى الكردية.

وقالت حكومة الاقليم في بيان اليوم إن "التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب بمشروع قانون الموازنة ضد إقليم كردستان، هي تغييرات غير دستورية".

واعتبرتها أيضا ان التعديلات "تتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

ولفتت الى انها "لن تقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كوردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة محمد شياع السوداني" وفقاً للبيان.

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