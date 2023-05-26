2023/05/26 | 21:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث:فككت القوات الامنية العراقية، الجمعة، شبكة دولية مكونة (4) أشخاص أحدهم...

ظهرت المقالة شبكة دولية تهرّب الآثار في بابل..



والآثار المهملة بالعراء تشجّع المهربين أولاً على المسلة.

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