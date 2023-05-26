واشنطن تجدد موقفها بشأن جزيرة القرم

2023/05/26 | 21:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الولايات المتحدة، الجمعة، موقفها المتعلق باعتبار شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا منذ عام 2014، جزءا من الأراضي الأوكرانية.

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