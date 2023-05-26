2023/05/26 | 22:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت القوات الامنية، اليوم الجمعة، من ضبط 25 متسللا اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود في ميسان.وذكر بيان لقوات الحدود وتلقته ايرث نيوز ان “مفارز الفوج الاول لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة تضبط (25) متسللا اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية”.واضاف “تأتي هذه العملية من خلال المتابعة الدقيقة لقاطع […]

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