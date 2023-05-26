الخدمات النيابية: طريق بغداد الحلقي ما زال في طور النقاش

2023/05/26 | 22:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت لجنة الخدمات النيابية ان طريق بغداد الحلقي ما زال في طور النقاش بين الدوائر المعنية بتنفيذه.

وقالت عضو لجنة الخدمات النيابية مديحة الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “طريق بغداد الحلقي ما يزال في طور النقاش بين الدوائر المعنية في تنفيذه من اجل حل قضية التعارضات من اجل المباشرة في اعداد التصاميم النهائية للطريق قبل المباشرة في التنفيذ”.

واضافت ان “وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تعمل وفق رؤية البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء، فيما يتعلق بمشاريع فك الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد وخاصة العمل بمشاريع الطرق والمجسرات وتأهيل مداخل بغداد وبمواصفات عالية”.

وبينّت ان “النتائج الايجابية ستظهر للعيان حال انجاز تلك المشاريع وخاصة انها ستنعكس ايجابيا على حركة وانسيابية المرور في بغداد”.

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