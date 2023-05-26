2023/05/26 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تسعى الإدارة الأمريكية، للضغط على الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية، في محاولة لجعل أنقرة توافق على انضمام السويد إلى “الناتو” قبل قمة الحلف في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.وقال نائب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن انضمام السويد إلى “الناتو” المركز الخبري الوطني.

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