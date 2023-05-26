أشواق في الغربة.. عناصر جوهرية في تشكيل النص الشعري

2023/05/26 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان: وصف استاذ الادب المقارن في الجامعة المستنصرية، الدكتور صبحي ناصر حسين، المجموعة الشعرية (اشواق في الغربة) للشاعر العراقي، عدنان الجزائري، بانها قصائد تعيد إلى القصيدة العربية الكلاسيكية، ألقها وجمهورها.وكتب يقول: موسيقى الشعر عنصر جوهري في تشكيل النص الشعري، وهو يقوم بوظيفة جمالية مع غيره من عناصر تشكيل النص الشعري، إذ يكمل بقية […]

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