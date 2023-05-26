وجه رسالة لاهالي كربلاء .. المالكي يدعو إلى توحيد الصفوف للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات (صور)

2023/05/26 | 22:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري

المالكي، اليوم الجمعة، إلى توحيد

الصفوف للمشاركة في الانتخابات المحلية

المزمع إجراؤها في نهاية العام الحالي.

وقال المالكي، في كلمة له خلال

تجمع لانصاره في محافظة كر

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