النزاهة تضبط حالات

2023/05/26 | 22:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة،

تنفيذ (6) عمليَّات ضبطٍ لحالات رشوة

وهدرٍ للمال العام وتلاعبٍ في عددٍ من

دوائر محافظة ميسان، فيما لفتت إلى ضبط

أحد المُتَّهمين وصدور أوامر قبضٍ

واستقدامٍ بحقّ آخرين.

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