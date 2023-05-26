2023/05/26 | 22:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شرطة بابل، اليوم الجمعة، لغز

جريمة قتل وقعت في قضاء القاسم جنوبي

المحافظة، مشيرة إلى أن الجاني شقيق

المجنى عليه.

وذكرت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "شاباً في الثلاثينيات من

عمره لق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاول منعه من الدخول بمشاجرة.. شخص يقتل شقيقه في "القاسم" جنوبي بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاول منعه من الدخول بمشاجرة.. شخص يقتل شقيقه في "القاسم" جنوبي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).