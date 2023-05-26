2023/05/26 | 22:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cq926h6vXWk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحية من أنور الحمداني للشعب الأردني بمناسبة عيد استقلال الأردن) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحية من أنور الحمداني للشعب الأردني بمناسبة عيد استقلال الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).