استشهاد وإصابة أثنين من الحشد بانفجار في النخيب

2023/05/26 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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استشهد واصيب مقاتلين أثنين في الحشد الشعبي بصحراء النخيب غربي البلاد.

وذكر مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) ان "منتسباً بالحشد استشهد وأصيب آخر ضمن صحراء النخيب".

وأضاف ان الحادث كان "نتيجة انفجار لم تعرف طبيعته داخل مضافة قديمة تابعة لداعش اتخذتها قوات الحشد كنقطة لها".

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