إيران: ليس هناك قرار حكومي لتخفيض إرسال الغاز إلى المحطات الكهربائيَّة في العراق

2023/05/26 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، تفاصيل اتصالين هاتفيين تلقاهما وزير الخارجية فؤاد حسين، من نظيريه الايراني والعماني، حيث سيطرة مشكلة انخفاض الغاز الايراني والديون الايرانية على العراق وكيفية تسويتها على المباحثات الهاتفية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الاتصال مع الجانب الإيراني بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الجارين والتطرق إلى التحويلات الماليَّة من الحساب الإيرانيّ في مصرف التجارة العراقيّ إلى أحد المصارف السعوديَّة بهدف تأمين الإنفاق على الحجاج الإيرانيين في موسم الحج القادم".

واضافت ان "وزير الخارجية أشار إلى انخفاض تصدير الغاز من الجانب الإيرانيّ إلى محطات الكهرباء العراقيَّة ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء وتسبَّبَ بانعكاسات على الحياة اليومية".

واشارت الوزارة الى ان "وزير الخارجية الإيراني أكد أنَّ مشكلة الغاز فنيَّة وليس هناك قرار حكومي لتخفيض إرسال الغاز إلى المحطات الكهربائيَّة في العراق".

واوضحت الوزارة ان "وزير الخارجية ونظيره تطرقا إلى العلاقات الثنائيَّة وادامة التنسيق للتعامل مع التوترات الإقليميَّة وإدارة الأزمات وجرى مناقشة المشاكل الماليَّة بين الحكومتين الأمريكيَّة والإيرانيَّة ولاسيما الأموال الإيرانيَّة في المصارف العراقيَّة".

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