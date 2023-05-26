2023/05/26 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحت عنوان "الهوس الصيني"، المح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الجمعة لضرورة عدم الاعتماد على الصين في كل شيء ولاسيما المشاريع الستراتيجية، لان الشركات الصينية قد تنسحب باي لحظة، وذلك قبيل ساعات من اعلان الحكومة اطلاق "طريق التنمية".

وقال المرسومي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه " قبل عامين احيل مصفى الفاو الاستراتيجي بطاقة ٣٠٠ الف برميل يوميا الى احدى الشركات الصينية ثم انسحبت منه واحيل حقل المنصورية الغازي الى احدى الشركات الصينية وانسحبت منه".

وبرر المرسومي ذلك بالقول ان "الصين كغيرها من الدول تعمل وفقا لمعايير تجارية واقتصاديةً معروفة وواهم من يعتقد ان الصين ممكن ان تفعل اي شيء مجانا حتى ولو كان طريق الحرير".

وتستعد بغداد يوم غد السبت لاحتضان مؤتمر طريق التنمية بمشاركة وزراء نقل 10 دول، للاعلان عن اطلاق الطريق من الفاو الى تركيا ومن ثم الى اوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل ساعات من اعلان اطلاق "طريق التنمية".. خبير يتحدث عن "الهوس الصيني") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل ساعات من اعلان اطلاق "طريق التنمية".. خبير يتحدث عن "الهوس الصيني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).