"برسالة إلى الأمين العام".. مصادر: البرهان يطالب بتغيير مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان

2023/05/26 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر في الرئاسة السودانية لوكالة رويترز، الجمعة، إن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، طلب في رسالة إلى أنتونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، اختيار بديل لمبعوثه الخاص في السودان فولكر بيرتس.

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