أكاديمي إماراتي يُعلق على اعتقال شرطة دبي عدد من الإسرائيليين ويتحدث عن

2023/05/26 | 22:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الجمعة، على إعلان شرطة دبي القبض على عدد من الأشخاص ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية بعد اعتداء أسفر عن مصرع مواطن إسرائيلي، مشيرا إلى أن الإمارات لا تحتاج أن تصبح "أرضا لتصفية حسابات ثأرية"

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