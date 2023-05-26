2023/05/26 | 23:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vhOY38Od74I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحسين الموسوي: التعرفة جمركية يجب أن تذهب لدعم الفلاح) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحسين الموسوي: التعرفة جمركية يجب أن تذهب لدعم الفلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).