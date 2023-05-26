عريس يقضي ليلة زفافه بالسجن في واسط

2023/05/26 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، قضاء عريس اول ليلة من زفافه بالسجن، نتيجة اطلاق العيارات النارية خلال الزفاف.

وذكرت شرطة المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، والعمل وفق توجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء الركن محمد قاسم الفهد المشددة في ملاحقة مطلقي العيارات النارية، تمكنت دوريات قسم شرطة النجدة من إلقاء القبض على متهم اطلق عيارات نارية بالهواء في حفل زفاف وتم ضبط السلاح المستخدم في ذلك".

واكدت قيادة شرطة محافظة واسط فرض إجراءات مشددة للقضاء على هذه الظاهرة وعدم التهاون مع مرتكبيها مهما تكن صفتهم .

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