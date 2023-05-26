2023/05/26 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أن جلسة مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية "لن تعقد يوم غد السبت".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن أمس ان "السبت المقبل سيكون موعد التصويت على الموازنة".

وتصاعدت الخلافات على الموازنة بعد تعديل اللجنة المالية النيابية للمادتين 13 و14 الخاصتين باقليم كردستان ما أثار غضب حكومة الاقليم التي وصفت بالتعديل "غير الدستوري وأنها لن تقبل به".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس مجلس النواب: جلسة التصويت على الموازنة لن تعقد غداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس مجلس النواب: جلسة التصويت على الموازنة لن تعقد غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).