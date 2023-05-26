الجيش السوداني يصادر 

2023/05/26 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر عسكري في الجيش السوداني لرويترز، الجمعة، اعتراض شحنات أسلحة مهربة من دول أخرى بولاية البحر الأحمر، في وقت تتواصل المعارك العنيفة بين قواته وقوات الدعم السريع.

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