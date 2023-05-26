ضبط عجلة محملة بأدوية ومستلزمات طبية غير مرخصة في صلاح الدين

2023/05/26 | 23:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الجمعة، عن ضبط عجلة محملة بأدوية ومستلزمات طبية غبر مرخصة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية / سيطرة مفرق الشرقاط ضبطت عجلة نوع "مان تريلا" تحمل ادوية ومستلزمات طبية بدون موافقات اصولية".واضافت: "تم تسليمها الى قسم مكافحة الجريمة المنظمة في الشرقاط".

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