2023/05/26 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران تشكر بغداد على التعاون في تسديد تحويلات الحجاج بغداد -عبد الحسين غزال أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، امس، الاتفاق على مساهمة عملاق الشركات السعودية بتطوير حقل عكاز الغاز اكبر الحقول العراقية.. فيما تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و «تويتر» مقطع فيديو لمقابلة يظهر فيها رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق على مساهمة السعودية في تطوير أكبر حقل غاز عراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق على مساهمة السعودية في تطوير أكبر حقل غاز عراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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