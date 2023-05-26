اتفاق‭ ‬على‭ ‬مساهمة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أكبر‭ ‬حقل‭ ‬غاز‭ ‬عراقي

2023/05/26 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ ‬تشكر‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تسديد‭ ‬تحويلات‭ ‬الحجاج بغداد‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال أعلن‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬حيان‭ ‬عبد‭ ‬الغني،‭ ‬امس،‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬مساهمة‭ ‬عملاق‭ ‬الشركات‭ ‬السعودية‭ ‬بتطوير‭ ‬حقل‭ ‬عكاز‭ ‬الغاز‭ ‬اكبر‭ ‬الحقول‭ ‬العراقية‭..‬ فيما‭ ‬تداول‭ ‬ناشطون‭ ‬عراقيون‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لمقابلة‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ […]

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