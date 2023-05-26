2023/05/26 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام ما أقسى أن يجري منح صحافي عراقي جائزة دولية رفيعة من الاتحاد الدولي للناشرين، كما حصل مع مازن لطيف الذي نال جائزة فولتير في حفل في أوسلو فيما قرنوا اسمه بمفردة المغيّب قسراً في العراق. هنا، لا أعرف هذا الصحفي شخصياً، وسمعت من الاعلام بواقعة اختفائه التي ثار الجدل حولها كثيرًا قبل أن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جائزة للمغيّب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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