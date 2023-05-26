جائزة‭ ‬للمغيّب

2023/05/26 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ما‭ ‬أقسى‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬منح‭ ‬صحافي‭ ‬عراقي‭ ‬جائزة‭ ‬دولية‭ ‬رفيعة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للناشرين،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬مازن‭ ‬لطيف‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬فولتير‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬فيما‭ ‬قرنوا‭ ‬اسمه‭ ‬بمفردة‭ ‬المغيّب‭ ‬قسراً‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬ هنا،‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬هذا‭ ‬الصحفي‭ ‬شخصياً،‭ ‬وسمعت‭ ‬من‭ ‬الاعلام‭ ‬بواقعة‭ ‬اختفائه‭ ‬التي‭ ‬ثار‭ ‬الجدل‭ ‬حولها‭ ‬كثيرًا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ […]

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